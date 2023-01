Guerra por terrenos leva a morte de marido da presidente da junta de Valdujo

A morte de Bruno Frias, 40 anos, terá sido motivada por um ajuste de contas relacionado com a disputa de terrenos. É esta, para já, a linha de investigação da PJ da Guarda que continua a reunir provas do homicídio ocorrido a 23 de dezembro, em Trancoso. Para já, a Judiciária não realizou qualquer detenção.





Quem matou Bruno Frias conhecia as suas rotinas e sabia que, todos os dias, pelas quatro da manhã, passava de carro na EM595, em Cómitos, para trabalhar. O plano para matar foi preparado ao pormenor, uma vez que na via foram colocadas pedras para bloquear a passagem e obrigar a vítima a sair do carro.

Nesse momento foi atingido com violência com um objeto contundente que lhe esmagou o crânio. Ainda foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Trancoso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Bruno era casado com a presidente da Junta de Freguesia de Valdujo, Trancoso, e deixou dois filhos menores.