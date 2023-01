Homem alcoolizado e que conduzia em contramão foi detido no IC2 em Coimbra

Um homem, de 49 anos, acusou uma taxa de álcool de 2,7 g/l e foi detido pela PSP de Coimbra, que o intercetou a conduzir em contramão, no IC2, em Coimbra, na última madrugada do ano.





Em comunicado, o Comando da PSP de Coimbra refere que foi alertado, às 00h50, por pessoas, que ligaram assustadas por “um carro circular em contramão, no sentido sul-norte”, numa zona com duas vias de circulação em cada um dos sentidos e com separador central.