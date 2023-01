Comissão de investigação termina após indiciar Trump por crimes relacionados com ataque ao Capitólio

Encerramento do painel do Congresso ocorre no dia em que a maioria republicana é empossada na Câmara dos Representantes.

A comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que investigou durante 18 meses o ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021 termina esta terça-feira oficialmente.

Com muitos membros da comissão já demitidos, os restantes passaram as últimas duas semanas a divulgar muitos dos documentos do painel, incluindo o relatório final de 814 páginas, sobre 200 transcrições de entrevistas com testemunhas e documentos usados para apoiar as suas conclusões.