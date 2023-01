Enzo Fernández regressa ao Seixal após falhar dois treinos

Médio foi passar o 'réveillon' à Argentina à revelia do Benfica.

Enzo Fernández regressou esta terça-feira de manhã ao Seixal, depois de ter falhado os dois treinos de ontem.O médio viajou para a Argentina no final do ano, sem autorização do Benfica, encontrando-se, por isso, sob alçada disciplinar do clube.Roger Schmidt tinha dito que as regras são para cumprir, mas o campeão do Mundo foi mesmo assim passar o 'réveillon' ao seu país, depois de ter estado no jogo com o Sp. Braga, o que não caiu bem na Luz.Enzo Fernández está a ser negociado com o Chelsea, que está disposto a pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão.No entanto, segundoapurou, o interesse dos blues arrefeceu nas últimas horas e a transferência pode ser adiada para o verão.