Parte do novo museu do CCB abre esta terça-feira

Abertura do espaço museológico deverá ocorrer “de forma faseada ao longo deste ano”, diz o ministro da Cultura.

Quatro dias depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , ter promulgado o diploma que extingue a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea (criada para constituir o Museu Coleção Berardo) foram esta segunda-feira retirados do exterior do CCB os painéis indicativos desse espaço museológico.





