Carpinteiro dá tiro no peito a homem por causa da ex-mulher em Tomar

Um carpinteiro, de 47 anos, foi detido pela PJ de Leiria e é esta terça-feira presente a Tribunal por ter tentado matar, com um tiro no peito, o atual companheiro da sua ex-mulher no dia de Ano Novo, em Tomar. O crime ocorreu no exterior do café da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra e o suspeito foi detido fora de flagrante delito, quando saía de um outro café.Saiba mais no site do Correio da Manhã