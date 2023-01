Gonçalo Ramos e Gonçalo Inácio entre os jovens mais promissores do futebol europeu

Gonçalo Ramos (Benfica) e Gonçalo Inácio (Sporting) estão entre os jovens mais promissores do futebol europeu. A UEFA lançou a lista anual de jogadores jovens (menos de 21 anos a 1 de janeiro) que podem vir a dar cartas no ano de 2023 e incluiu o avançado das águias e o defesa-central dos leões.Saiba mais no site do Correio da Manhã