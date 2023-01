SIC lidera audiências em 2023 mas TVI está mais perto

Estação de Paço de Arcos é líder desde 2019.

Pelo quarto ano consecutivo, a SIC liderou as audiências em Portugal. O canal de Francisco Pinto Balsemão fechou o ano com um share médio de 16,7 (353 mil telespectadores por minuto, em média), segundo os dados disponibilizados pela GfK, empresa responsável pela audimetria no nosso país. Ainda assim, uma descida de 2,6 pontos percentuais face ao registado em 2021.

A TVI ficou em segundo lugar, com 15,7% de share (332 mil telespectadores), um recuo de 1,2 pontos percentuais quando em comparação com o ano anterior. Significa isto que a diferença entre os dois canais privados em sinal aberto ficou mais curta: em 2022 foi de apenas 1 ponto percentual quando em 2021 tinha sido de 2,4 pontos.

Fevereiro, marcado pelo começo da guerra na Ucrânia, foi o mês em que estes canais registaram mais audiência: 18,2% de share e média de 391 mil telespectadores por minuto no caso da SIC, e 17,3% de share e 372 mil telespectadores no da TVI. Pelo contrário, agosto foi o pior mês da estação de Paço de Arcos - registou apenas 15,1% de share - e também aquele em que o canal de Queluz de Baixo teve um resultado mais baixo (13,8%).

Referência ainda para a TV pública. A RTP 1 encerrou o ano de 2022 com um share de 10,8% (menos 0,3 pontos do que em 2021) - e uma média de 229 mil telespectadores/minuto - e teve em dezembro (12,4%) e em setembro (10%) o seu melhor e pior mês, respetivamente. Já a RTP 2 não foi além dos 0,8% (uma descida de 0,3%).