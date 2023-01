Sindicato ‘radical’ une milhares de docentes em protesto

S.TO.P., criado em 2018 e com 1300 associados, levou mais de 25 mil professores para a rua.

Ao fim de quatro anos e meio, o Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P.) atingiu a maioridade. Nem nas melhores estimativas André Pestana, coordenador do mais jovem sindicato da Educação, esperava mobilizar mais de 25 mil professores na manifestação de 17 de dezembro, organizada e convocada pelo S.TO.P. "Somos um sindicato que não mente. Não temos uma rede de delegados nas escolas, como têm os sindicatos mais antigos. Apesar de acreditarmos que não estamos sozinhos, não esperava tanta gente", resume ao CM André Pestana.