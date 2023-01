Pela primeira vez há mais portugueses a pedir nacionalidade no Reino Unido do que em França ou na Suíça

Em 2021 adquiriram nacionalidade britânica 2.561 portugueses.

O Reino Unido ultrapassou França e Suíça no número de imigrantes portugueses que adquiram a nacionalidade daquele país em 2021, divulgou esta terça-feira o Observatório da Emigração, confirmado a tendência ascendente desde o referendo do 'Brexit' em 2016.

Em 2021 adquiriram nacionalidade britânica 2.561 portugueses, a maioria por direito enquanto residente permanente ou registo de menores, mais 25% do que os 2.042 registados em 2020.

De acordo com as estatísticas do Ministério do Interior britânico, o número já tinha disparado para 2.227 em 2019, mas o impacto da pandemia covid-19 nos serviços públicos também afetou este processo, reduzindo o número de atos administrativos.