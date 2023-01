Mãe "em lágrimas" com gesto de internautas após convidados não aparecerem na festa de aniversário do filho

Menino de 10 anos recebeu postais de aniversário e presentes, enviados por pessoas de todo o mundo.

Um menino de 10 anos recebeu postais de aniversário e presentes, enviados por pessoas de todo o mundo, depois de nenhum convidado ter aparecido na sua festa de aniversário, em Boston, EUA. A mãe disse que convidou mais de 40 pessoas - tanto crianças como os pais - para a festa temática dos "Vingadores" - da Marvel -, mas ninguém apareceu.A mãe de Abe deixou uma publicação na sua página de Reddit em que explicou que quase todos os convidados confirmaram que iriam à festa, mas que ficou "com o coração partido" quando apenas a família próxima apareceu, refere o jornal britânico Mirror."O meu filho [Abe] fez 10 anos. Ele adora os "Vingadores", por isso eu e o pai decidimos fazer-lhe uma festa em casa. Convidámos a família e os amigos e a maior parte deles que viria", escreveu na rede social. "Fizemos comida para alimentar mais de 40 pessoas. A decoração estava espectacular: imagens dos "Vingadores" por todo o lado, balões e bolos. Tudo para que eu e a família mais próxima acabássemos por ser os únicos presentes. Éramos seis pessoas no máximo. Partiu-me o coração".Depois de partilhar o desabafo, vários utilizadores da rede social pediram a morada à mãe do menino, escreveram postais de aniversário e enviaram presentes para alegrar o aniversário da criança.A mulher confessou que estava cética de que alguém enviaria, de facto, alguma coisa, mas que quando se dirigiu aos correios estavam vários cartões e pacotes à sua espera, com o nome do filho."Finalmente pudemos ir aos correios. Estou em lágrimas! Vocês superaram-se mesmo", escreveu a mulher no Reddit. "Abe recebeu tantos cartões e encomendas. Foi surreal. Estamos profundamente comovidos com o amor e o apoio que todos vocês tiveram pelo meu filho"."Sentámo-nos com Abe e lemos cada um dos vossos postais. O meu filho adorou todos" Ele está tão entusiasmado e feliz pelas vossas ofertas", acrescentou a mulher.