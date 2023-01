Nova lei da saúde mental quer reduzir internamentos compulsivos

Medida será debatida no Parlamento e prevê "a prestação de cuidados de saúde mental num ambiente o menos restritivo possível".

Nos primeiros seis meses do ano passado, o tribunal decretou 2846 internamentos compulsivos, tendo sido internadas 1523 pessoas contra a sua vontade.Acentuada "numa visão humanista", a nova lei de saúde mental prevê reduzir os internamentos para que sejam mais respeitados os direitos do doente. Psiquiatras estão de acordo, mas Luís Menezes Leitão - bastonário cessante da Ordem dos Advogados, considera-a "incostitucional", segundo o Jornal de Notícias.A atual lei da saúde mental está em vigor há 20 anos, mas com a evolução da ciência, da investigação e dos fármacos é possível abrir portas a novos tratamentos. Contudo o número de internamentos nos hospitais continua elevado e subiu no último ano.Psiquiatra no Hospital Júlio de Matos, Fernando Vieira refere que este aumento poderá prender-se com a "pressão no serviço de urgência, a escassez de recursos humanos e a procura de tratamento por mais pessoas. Outra hipótese pode estar relacionada com "os familiares e médicos estarem mais atentos à importância de tratamento precoce para impedir o agravamento da doença" - e os doentes terem consciência dos seus direitos.O psiquiatra reconhece que, muitas vezes, seja necessário o internamento, mas "não é a melhor solução a longo prazo" e "cá fora é necessário o apoio familiar e social, uma integração comunitária".A nova lei da saúde mental que, será debatida no Parlamento, prevê "a prestação de cuidados de saúde mental num ambiente o menos restritivo possível, devendo o internamento hospitalar ter lugar como medida de último recurso".