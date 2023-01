Homem detido por suspeitas de violar e agredir mulher por não aceitar fim da relação

Segundo a PSP, detido era "ex-patrão da vítima" e ameaçava-a "de divulgação de conteúdos íntimos".

Um homem foi detido por suspeitas de ter violado, ameaçado e agredido uma mulher, ao longo de um ano, por não aceitar o fim da relação amorosa que mantinham, em Lousada.



O comunicado divulgado esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), dá conta que o homem, de 60 anos, era "ex-patrão da vítima" e que "não se conformando com a pretensão desta em terminar a relação amorosa que mantinham, constrangeu-a à manutenção do relacionamento sexual sob a ameaça de divulgação de conteúdos íntimos que, ilegitimamente, tinha na sua posse".

"A pressão sobre a vítima aumentou a partir do momento em que esta apresentou queixa às autoridades, com ameaças constantes, divulgação dos referidos conteúdos junto de familiares e no local de trabalho daquela, bem como agressões físicas", refere ainda a nota.

Após as denúncias, e investigação, a PJ deteve o agressor, que será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.