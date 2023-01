Mulher de 47 anos e jovem de 17 encontradas mortas em casa em Hampshire, Inglaterra

Mortes estão a ser tratadas como inexplicáveis.

Uma mulher, de 47 anos, e uma jovem, de 17, foram encontradas mortas numa casa em Hampshire, Inglaterra. As circunstâncias do óbito permanecem desconhecidas, reportou esta terça-feira a Sky News."Fomos chamados pouco depois das 13h45 de quinta-feira, 29 de Dezembro, para uma reportagem sobre os corpos de uma rapariga de 17 anos e de uma mulher de 42 anos que foram encontrados num endereço na rua Shorefield, em Downton", contou a polícia local.A família das vítimas já foi informada. Não foi ainda divulgado se havia alguma conexão entre ambas e o motivo para se encontrarem naquela residência.A investigação prossegue agora as investigações. "As mortes estão a ser tratadas como inexplicáveis, mas não suspeitas", explicaram os meios policiais.