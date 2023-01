PSP apreende material pirotécnico e armas brancas em Portalegre

Ações de fiscalização foram realizadas no âmbito da operação "Festas em Segurança 2022-2023".

A PSP apreendeu 8.750 petardos, 11.550 bombetas e seis armas brancas em operadores comerciais de venda de artigos pirotécnicos, em Portalegre, no âmbito da operação "Festas em Segurança 2022-2023", anunciou esta terça-feira a polícia.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PSP de Portalegre indica ainda que, entre as 15h00 do dia 16 de dezembro e as 23h59 de segunda-feira, apreendeu no decorrer das ações de fiscalização a vários operadores comerciais de venda de artigos pirotécnicos 54 baterias e seis candelas.

No decurso desta operação foram ainda realizadas várias ações de fiscalização e acompanhamento de eventos de lançamento de fogo-de-artifício, os quais se encontravam devidamente autorizados, através da emissão prévia de licença.