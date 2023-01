Exército inicia esta quarta-feira montagem de ponte militar na aldeia isolada Foros do Mocho

Na operação vão estar envolvidos 17 militares, sete viaturas e dois equipamentos de engenharia.

O Exército Português vai iniciar na quarta-feira a montagem de uma ponte militar sobre a albufeira de Montargil, para apoiar a população de Foros de Mocho.

Tendo em vista a beneficiação das condições de vida e bem-estar da população do Município de Ponte de Sôr, o Exército vai montar uma Ponte Militar Nailey M2, com18 metros, para que seja possível a circulação durante as obras que vão ser realizadas no troço da estrada em risco de colapso.

Segundo comunicado do Exército, estima-se que as obras durem um mês.

Na operação vão estar envolvidos 17 militares, sete viaturas e dois equipamentos de engenharia.



Foros do Mocho, uma aldeia em Montargil, no distrito de Portalegre, está totalmente isolada depois de parte da infraestrutura da ponte que conecta a aldeia com outras localidades ter sido destruída pela chuva intensa no dia 14 de dezembro de 2022.