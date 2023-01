Idoso em estado grave depois de ser atropelado na passadeira

Vítima ficou bastante maltratada e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia pela VMER.

Um homem com cerca de 70 anos ficou em estado grave depois de ter sido atropelado, na Rua Conselheiro Luís Magalhães, na tarde desta terça-feira, em Moreira da Maia.O idoso estava a atravessar a passadeira quando foi colhido por um veículo ligeiro de passageiros.A vítima ficou bastante maltratada. Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia e pela VMER do Hospital Pedro Hispano, mas teve de ser transportado para o Hospital S. João, no Porto.A condutora do veículo também foi assistida no local, mas recusou o transporte para o hospital. Trata-se de uma mulher que sofreu ferimentos ligeiros.O acidente aconteceu pelas 15h30 na Estrada Nacional 13, perto do Centro Comercial Mira Maia Shopping.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, a VMER do Hospital Pedro Hispano e a Divisão da Brigada de Trânsito da Maia.