Está a ser difícil contratar chef para nova casa de Ronaldo em Cascais

Enquanto Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e os cinco filhos rumam à Arábia Saudita para o novo desafio profissional do craque de 37 anos no Al Nassr, em Portugal continua o casting para alguns dos cargos que a família procura para a casa que está a ser construída na Quinta da Marinha, Cascais.