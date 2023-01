"Acordo com Ronaldo não se limita ao futebol": Líder do Al-Nassr revela mais detalhes da ligação

Musalli al Muammar diz ser "normal" que CR7 seja o mais bem pago e revelou que o jogador pediu para "ser tratado de forma igual aos colegas".

Musalli al Muammar, presidente do Al-Nassr, confirmou que o acordo com Cristiano Ronaldo vai para além do que acontece dentro das quatro linhas, explicando que CR7 terá papel instrumental no crescimento do clube saudita.