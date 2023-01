Frederico Francisco apontado como o novo Secretário de Estado das Infraestruturas

Trabalhava como adjunto de Pedro Nuno Santos.

sabe que Frederico Francisco deverá ser a escolha de João Galamba para assumir a pasta da Secretaria de Estado da Infraestruturas. Frederico Francisco trabalhava como adjunto do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. É também responsável por coordenar e elaborar o Plano Ferroviário Nacional.Concluiu o Doutoramento em Física em 2014 pela Universidade de Lisboa, o mestrado em Engenharia Aeroespacial, em 2009, pela mesma Universidade e a licenciatura em Ciências da Engenharia - Engenharia Aeroespacial, em 2008, também pela Universidade de Lisboa.Frederico Francisco tem 36 anos e é natural de Cascais. É professor auxiliar convidado no Departamento de Física e Astronomia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e reconhecido como um dos maiores especialistas de ferrovia em Portugal.