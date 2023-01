"Eu tinha muitas oportunidades na Europa": Ronaldo prefere milhões de euros da Arábia a Portugal

Na apresentação como jogador do Al Nassr, Cristiano Ronaldo confirmou esta terça-feira que poderia ter continuado a carreira em Portugal, mas que preferiu mudar-se para a Arábia Saudita: "Agora posso dizer que tinha muitas oportunidades na Europa, muitos clubes, no Brasil, na Austrália, Estados Unidos, até em Portugal! Vários clubes tentaram [a contratação], mas dei a palavra ao clube."Saiba mais no Correio da Manhã