Investigação a Galamba está em curso mas “não tem arguidos constituídos”

Procuradoria-Geral da República diz que decisões sobre o lítio e o hidrogénio verde estão a ser analisadas à lupa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta terça-feira que a investigação aos negócios do lítio e do hidrogénio verde está em curso, mas "não tem arguidos constituídos".

Após o CM ter questionado, a PGR optou por responder à Lusa: "Corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) um inquérito em que se investiga matéria relacionada com os chamados negócios do lítio e do hidrogénio verde. Esta investigação prossegue, sujeita a segredo de justiça. Não tem arguidos constituídos."



