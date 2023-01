Emoção no adeus a Pelé: Milhares de adeptos encheram as ruas de Santos no adeus à lenda do futebol mundial

Emoção foi o sentimento predominante na despedida de Pelé. O corpo do mítico jogador brasileiro percorreu as ruas de Santos, que se tornaram estreitas para o mar de gente que fez questão de acompanhar a ultima viagem do rei do futebol. 230 mil fãs de um dos melhores jogadores de sempre da história do jogo acompanharam o velório.Saiba mais no Correio da Manhã