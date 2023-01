Greve dos professores com adesão de 80% nas escolas

A greve ao primeiro tempo do horário de cada docente teve esta terça-feira uma adesão de "80%" e "provocou o encerramento de centenas de escolas". Os dados foram avançados, em comunicado, pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), que convocou esta paralisação iniciada esta terça-feira e que se prolonga nos próximos dias.Houve escolas fechadas e sem aulas em cidades como "Vila Nova de Gaia, Braga, Porto, Lisboa, Viana do Castelo, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Barcelos, Nisa, S. João da Madeira, Óbidos e Trofa", de acordo com o SIPE.

Saiba mais no Correio da Manhã