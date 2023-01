Caos nas urgências dos hospitais de Santa Maria e Loures

O ano arranca com caos nas Urgências da Grande Lisboa. No Hospital de Santa Maria, o maior do País, o tempo de espera, desta terça-feira de manhã, para a pulseira amarela, atingiu as 16 horas, e a meio da tarde permanecia nas 12 horas. Também em Loures a situação era de desespero para os doentes.A pulseira amarela, com um tempo recomendado de atendimento de 60 minutos, tinha uma espera de 11 horas nas Urgências do Hospital Beatriz Ângelo, indicava o portal do Serviço Nacional de Saúde.

