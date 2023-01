Conheça quais são os filmes mais esperados em 2023

Como diz o ditado, em equipa vencedora não se mexe. Pois no cinema, a regra aplica-se, e de que maneira. Em 2023 vamos assistir a muitos regressos de grandes êxitos comerciais da Sétima Arte. Harrison Ford retoma o papel de Indiana Jones na quinta aventura do arqueólogo, agora na reforma (estreia em junho); Tom Cruise fará outra ‘Missão Impossível’, a sétima (em julho) e Keanu Reeves vai voltar a vestir o fato do assassino John Wick, no quarto capítulo desta saga (março).Saiba mais no Correio da Manhã