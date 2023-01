Margens das gasolineiras agravam preço de combustíveis

Pico no gasóleo foi registado em novembro com 35 cêntimos e em setembro na gasolina ao registar 34 cêntimos.

As margens das gasolineiras nos combustíveis subiram nos últimos cinco meses do ano passado, face ao primeiro semestre. Segundo dados da Entidade Nacional para o Setor Energético, entre janeiro e novembro, o valor máximo foi atingido no gasóleo em novembro (35 cêntimos) e na gasolina em setembro (34 cêntimos).





Saiba mais no Correio da Manhã