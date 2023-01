Partido Socialismo e Liberdade quer prisão de Bolsonaro

O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, pediu segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) a prisão preventiva do ex-Presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de atentar contra a democracia e de incentivar atos criminosos e terroristas. Não há prazo para o STF decidir sobre a ação.Saiba mais no Correio da Manhã