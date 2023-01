Roda abandonada na A1 causa seis colisões junto ao nó de Fátima

À hora a que ocorreu o incidente havia ainda pouca luminosidade, o que pode ter contribuído para o desfecho.

Seis carros ficaram com danos elevados ao colidirem com uma roda que foi deixada na via da esquerda da A1, no sentido Sul-Norte, ao quilómetro 114,800, logo a seguir ao nó de Fátima, pelas 07h00 desta terça-feira.





CM, a GNR foi chamada pelos condutores das viaturas que colidiram com a roda. Conseguiram controlar os veículos, mas sofreram danos elevados nos pneus, que rebentaram, nos pára-choques e também na parte inferior.



A origem da roda não é conhecida, sabendo-se apenas que se trata de uma “roda completa”. À hora a que ocorreram as colisões havia ainda pouca luminosidade, o que pode ter contribuído para o desfecho.