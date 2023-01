Velório de Bento XVI atrai mais de 200 mil fiéis

Logo na segunda-feira, entraram na Basílica de São Pedro mais de 65 mil pessoas.

As primeiras expectativas, reveladas no domingo pelo porta-voz da Sala de Imprensa da Santa Sé, Mateo Bruni, apontavam para a presença de 35 mil fiéis em cada um dos três dias do velório público de Bento XVI. Só que, logo na segunda-feira, entraram na Basílica de São Pedro mais de 65 mil pessoas, e esta terça-feira os dados provisórios do início da tarde apontavam para um número superior. Assim, com a chegada de milhares de pessoas a Roma para o funeral do Papa emérito, é natural que o corpo do Pontífice alemão seja velado, presencialmente, por mais de 200 mil fiéis.