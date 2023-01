Farmácias de Macau ainda com carência de medicamentos

"Ainda não temos medicação para a tosse", disse funcionária da Farmácia Popular.

Farmacêuticos disseram esta quarta-feira à Lusa que, quase um mês após o início do maior surto de covid-19 em Macau, o território continua a enfrentar carência de medicação, principalmente para tratar sintomas da infeção viral.

Até ao Natal, uma corrida às farmácias deixou as prateleiras dos estabelecimentos sem medicação para o tratamento dos sintomas da covid-19, levando o Governo a limitar o número de embalagens vendidas.

"Ainda não temos medicação para a tosse", disse à Lusa uma funcionária da Farmácia Popular, no Largo do Senado, apontando, porém, que antes do Natal a carência de medicamentos fazia-se sentir mais.