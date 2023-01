Estradas mataram 22 pessoas durante o Natal e o Ano Novo

Mais acidentes, mais vítimas mortais, uma autêntica tragédia nas estradas que levou a dor e o luto a casa das 22 pessoas que morreram em acidentes de viação durante o Natal e Ano Novo. Onze perderam a vida em colisões, sete em despistes e quatro foram atropeladas. É este o balanço da operação de segurança rodoviária ‘O melhor presente é estar presente’, que decorreu entre 19 de dezembro e 2 de janeiro e cujos resultados são mais negros do que no ano passado, tendo-se registado mais seis vítimas mortais.Saiba mais no site do Correio da Manhã