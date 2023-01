Homicida considerado muito perigoso detido pelo SEF em Loures

Homem, de 27 anos, matou vítima em agosto de 2018, em Recife, no estado de Pernambuco.

Um homicida brasileiro, considerado muito perigoso, foi preso na manhã desta quarta-feira por inspetores de uma unidade de elite do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Santo António dos Cavaleiros, Loures.O homem de 27 anos matou uma vítima em agosto de 2018, em Recife, no estado de Pernambuco, e com o apoio de um comparsa livrou-se do corpo num rio.Fugiu de imediato para Portugal, onde vivia com a namorada.Alvo de um mandado de captura internacional (Red Notice) da Interpol, o suspeito foi detetado hoje de manhã pelo Setor Regional de Investigação de Lisboa do SEF.Não resistiu à detenção e será, tudo indica amanhã, presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para extradição para o país de origem.