Putin lança fragata com mísseis hipersónicos para o Oceano Atlântico

Presidente da Rússia participou na cerimónia de lançamento da missão.

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou, esta quarta-feira, uma fragata para o Oceano Atlântico composta por mísseis de cruzeiro hipersónicos de nova geração, um sinal para o Ocidente de que a Rússia não vai recuar na guerra na Ucrânia.









Os países Rússia, China e Estados Unidos estão numa corrida para desenvolver armas hipersónicas que são vistas como uma forma de ganhar vantagem sobre qualquer adversário devido à velocidade que conseguem atingir.

Numa videoconferência com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e Igor Krokhmal, comandante da fragata com o nome "Almirante da Frota da União Soviética Gorshkov", Putin disse que o navio estava armado com armas hipersónicas Zircon.







"Desta vez, o navio está equipado com o mais recente sistema de mísseis hipersónicos - 'Zircon'", disse Putin.

"Tenho a certeza que estas armas poderosas vão proteger a Rússia de forma segura de possíveis ameaças externas."