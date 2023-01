Autogrua cai à água e deixa operador ferido

Não terão sido usadas pranchas para fazer a dispersão da pressão das bases da grua.

Um operador de autogrua ficou ferido, na manhã de terça-feira, após o equipamento ter caído à água quando estava a movimentar cargas suspensas num cais da Base Naval de Lisboa. O cais abriu um buraco e a grua afundou. A Armada refere que "numa análise inicial verificou-se que, alegadamente, não terão sido usadas pranchas para fazer a dispersão da pressão das bases da grua".

A autogrua, de uma empresa civil e externa "contratada pela Arsenal do Alfeite", realizava o trabalho "de rotina" quando "tombou para dentro de água, tendo o pavimento do cais, onde decorriam os trabalhos, partido, numa área de cerca de um metro".

"O operador da grua foi o único ferido ligeiro a registar, tendo sido socorrido de imediato por um enfermeiro e vários militares da Marinha e transportado posteriormente pelo INEM para Unidade Hospitalar", refere a Marinha em resposta a questões do CM.

A Armada mandou "instaurar um processo de averiguações para apurar as causa do incidente" e iniciou diligências "no sentido de proceder à remoção da grua", após ter procedido à colocação de barreiras antipoluição e mantas absorventes. Os mergulhadores da Marinha efetuaram inspeção ao local da grua afundada e sinalizaram o local.