Deputados rejeitam recurso apresentado pela IL sobre marcação de debate de moção de censura ao Governo

Recurso foi apresentado pela IL em plenário momentos antes do início do debate de urgência pedido pelo PSD.

O parlamento rejeitou esta quarta-feira um recurso apresentado em plenário pela Iniciativa Liberal (IL) sobre a data escolhida para o debate da sua moção de censura ao Governo, com os liberais a insistir que o Regimento não foi respeitado.

Este recurso apresentado pela IL em plenário momentos antes do início do debate de urgência pedido pelo PSD sobre a "situação política e a crise no Governo", que ficou agendado para esta quarta-feira pela conferência de líderes e a discussão sobre a moção de censura ao Governo da IL para quinta-feira.

A favor do recurso estiveram IL e BE, contra PS, Chega e PCP e abstiveram-se PSD, PAN e Livre.