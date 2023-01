Parlamento aprova suspensão de mandato de Pedro Nuno Santos por 30 dias

Mandato como deputado "já se encontrava suspenso" desde março do ano passado, "por ser membro do XXIII do Governo".

A Assembleia da República aprovou hoje a suspensão por 30 dias do mandato de deputado do ex-ministro Pedro Nuno Santos e a substituição de Hugo Pires, que vai tomar posse como secretário de Estado do Ambiente.

O plenário aprovou por unanimidade estas alterações na bancada do PS, que tiveram o aval da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados momentos antes.

A secretária da Mesa da Assembleia da República, Maria da Luz Rosinha, indicou que o mandato de Pedro Nuno Santos como deputado "já se encontrava suspenso" desde março do ano passado, "por ser membro do XXIII do Governo".

O socialista já estava a ser substituído desde então por Rosa Maria Monteiro Venâncio, pelo que "continuará a ser substituído" pela mesma deputada nestes 30 dias.

A Assembleia da República aprovou hoje também as suspensões de mandato por 30 dias do deputado Alexandre Quintanilha (PS), e por 60 dias da deputada Andreia Neto (PSD).

O socialista Alexandre Quintanilha, eleito pelo círculo do Porto, é presidente da Comissão de Educação e Ciência. Andreia Neto, eleita pelo mesmo círculo, é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD.

O ministro cessante das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que foi cabeça de lista do PS por Aveiro nas últimas eleições legislativas, requereu a suspensão de mandato do seu lugar de deputado no Grupo Parlamentar socialista por 30 dias.

O socialista é substituído hoje nas suas pastas ministeriais por João Galamba (Infraestruturas) e Marina Gonçalves (Habitação).

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Hugo Pires toma também hoje posse como secretário de Estado do Ambiente.

Hugo Pires vai ser substituído no parlamento por Diogo Rocha Cunha, Alexandre Quintanilha vai ser substituído por Marlene Cristina Mendes Teixeira e Andreia Neto por Rosina Patrícia Ribeiro Pereira, de acordo com a informação divulgada na comissão.