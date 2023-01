Ministra brasileira do Desporto quer dar o nome de Pelé a "muitas escolas"

"A história do Pelé é a história do desporto brasileiro, muito da história do Brasil e ela deve ser preservada", explicou Ana Moser.

A nova ministra do Desporto do Brasil, Ana Moser, incentivou esta quarta-feira que escolas do país sejam renomeadas como "rei Pelé", para preservar a história do ex-futebolista que morreu na última quinta-feira, aos 82 anos.

"Já colocaram nomes de avenidas, estádios, e acho que muitas escolas, muitas escolas, deveriam ter o nome de rei Pelé", disse a ministra, em nota ao assumir formalmente a pasta do Desporto, em Brasília.

Moser, que já foi jogadora de vólei e medalhada olímpica, destacou que assim os alunos vão conhecer a história do tricampeão mundial de futebol, considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos.

"A história do Pelé é a história do desporto brasileiro, muito da história do Brasil e ela deve ser preservada. Então, se eu posso fazer uma ligação aqui, seria que designem muitas escolas no Brasil com o nome Rei Pelé", afirmou.

Moser está entre os novos 37 ministros que compõem o Governo do líder progressista, Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse no último domingo.

A nova ministra disse que entre os objetivos de Governo estão "garantir o direito ao desporto para todos", inseri-lo em setores como educação, saúde e assistência social, e "desenvolver o desporto amador".

Pelé também foi Ministro do Desporto entre 1995 e 1998 durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso.

O lendário atacante da canarinha morreu no dia 29 de dezembro num hospital de São Paulo, em decorrência de falência de múltiplos órgãos provocada por um cancro de cólon diagnosticado em 2021.