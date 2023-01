Incidente com criança autista impede Cristiano Ronaldo de se estrear já pelo Al Nassr

Avançado português tem dois jogos de suspensão para cumprir.

Afinal, não será na quinta-feira, diante do Al Ta’ee de Pepa, que Cristiano Ronaldo se estreará pelo Al Nassr. O avançado português até se tinha colocado à disposição de Rudi García para jogar já no duelo de amanhã, mas um castigo de dois jogos, que ainda traz dos tempos de Manchester United, vai impedi-lo de se apresentar pela sua nova equipa, segundo adianta o 'Daily Mail'.



A notícia desta suspensão, que diz respeito a factos ocorridos com um jovem adepto no jogo com o Everton, surge numa altura na qual o Al Nassr até já tinha esgotado os bilhetes disponíveis para o jogo com o Al Ta’ee, precisamente por conta da promoção que havia sido feita quanto à possível estreia de CR7 pelo clube. Ora, a confirmar-se a sanção de dois jogos, CR7 apenas se poderá estrear pela nova equipa a 21 de janeiro, na receção ao Al Ittifaq.