Enzo Fernández já chegou ao Seixal e Benfica não o quer deixar sair

Saída do jogador das águias só deverá acontecer caso o Chelsea pague cláusula de 120 milhões de euros.

Enzo Fernández chegou esta manhã ao centro de treinos do Benfica, no Seixal. Segundo apurou o, o médio veio acompanhado daquele que poderá ser o seu empresário.sabe que a saída de Enzo do Benfica só vai acontecer se o Chelsea pagar a pronto os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. O clube inglês está a tentar de tudo para que Rui Costa aceite um pagamento em prestações. No entanto, o presidente do clube da Luz rejeita essa hipótese.O futuro de Enzo Fernández foi discutido esta terça-feira à noite numa reunião em que estiveram os dois clubes e também o empresário Jorge Mendes. Perante este impasse, o Chelsea poderá até congelar o negócio e só voltar a avançar no verão.Segundo apurou o, Enzo está desiludido com o Chelsea por não ter sido cumprida a promessa que lhe foi feita.