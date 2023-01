Terra atinge velocidade máxima na órbita à volta do Sol

Planeta encontra-se no periélio, no ponto da órbita mais próximo do Sol.

A Terra atingiu, esta quarta-feira, às 17 horas, a sua velocidade máxima na órbita à volta do Sol, o que se traduz em 110.700 quilómetros por hora.De acordo com o jornal espanhol ABC, a Terra encontra-se no periélio, o ponto da órbita mais próximo do Sol, devendo-se a isso o aumento da velocidade.No entanto, a realidade é diferente quando se dá o afélio, ou seja, quando a Terra se situa no ponto mais distante do Sol, cerca de cinco milhões de quilómetros. Este momento vai acontecer no dia seis de julho, quando o planeta atingir uma rotação de 103 quilómetros por hora.