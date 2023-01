João Galamba e Marina Gonçalves tomam posse como ministros das Infraestruturas e Habitação

Novos membros do Governo tomaram posse esta tarde no Palácio de Belém, em Lisboa.

Os novos membros do Governo tomaram posse esta tarde no Palácio de Belém, em Lisboa.João Saldanha de Azevedo Galamba como Ministro das Infraestruturas, Marina Sola Gonçalves como Ministra da Habitação, Pedro Nuno Pereira de Sousa Rodrigues como Secretário de Estado do Tesouro, Ana Cláudia Fontoura Gouveira como Secretária de Estado da Energia e Clima, Hugo Alexandre Polido Pires como Secretário de Estado do Ambiente, Frederico André Branco dos Reis Francisco como Secretário de Estado das Infraestruturas, Maria Fernanda da Silva Rodrigues como Secretária de Estado da Habitação e Carla Maria Gonçalves Alves Pereira como Secretária de Estado da Agricultura.João Galamba e Marina Gonçalves substituem Pedro Nuno Santos nos cargos de ministro das Infraestruturas e Habitação, respetivamente. Já Pedro Sousa Rodrigues substitui Alexandra Reis como secretário de Estado do Tesouro . Frederico Francisco nas Infraestruturas e Fernanda Rodrigues na Habitação. Hugo Pires secretário de Estado do Ambiente e Ana Claudia Gouveia na Energia e Clima. Carla Alves nova secretária de Estado da Agricultura em substituição de Rui Martinho