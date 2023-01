Barco da Soflusa bate contra lancha da Polícia Marítima em Lisboa

Dois elementos da Polícia Marítima ficaram feridos.

Um barco da Soflusa, que faz ligação entre Lisboa e a margem sul, bateu na noite desta quarta-feira contra uma lancha da Polícia Marítima.O alerta foi dado cerca das 21h00, pouco depois do barco sair de Lisboa.Dois elementos da Polícia Marítima ficaram feridos e foram levados para o hospital para serem avaliados. Eram os únicos na lancha no momento da colisão. Estavam em missão de rotina em acompanhamento de um navio com matérias perigosas.