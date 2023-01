Homem tenta estrangular filho bebé por não conseguir nacionalidade francesa

Argelino ficou "infeliz por não poder beneficiar de uma eventual regularização administrativa ligada ao nascimento da criança".

Um homem argelino tentou estrangular o filho, de apenas quatro meses, em Gironde, França, por ter "ficado infeliz por não poder beneficiar de uma eventual regularização administrativa ligada ao nascimento da criança".De acordo com o jornal Le Fígaro, o homem foi à prefeitura de La Morlette, onde passou uma corda pelo pescoço do bebé e puxou violentamente o pé da criança. O argelino, de 34 anos, foi travado pelos trabalhadores administrativos, que estavam na prefeitura, e acabou detido pela polícia.

Mohammed F., que estava em situação irregular em França, teve um relacionamento com a mãe da criança, de 40 anos, que o deixou cerca de um mês antes do nascimento do filho.

O pai do menor disse que "queria matar o bebé antes de acabar com a sua vida". A criança foi levada ao hospital para realizar exames.