Ministério Público pede prisão para Rui Pinto por 89 crimes

Doyen pede que tribunal aplique a Rui Pinto pena de quatro a seis anos de prisão efetiva.

O Ministério Público (MP) quer que Rui Pinto seja condenado a uma pena de prisão por 89 dos 90 crimes de que está acusado, entre os quais tentativa de extorsão à Doyen. Nas alegações finais do caso ‘Football Leaks’, a procuradora Marta Viegas não especificou, no entanto, se defendia prisão efetiva ou suspensa nem quantificou sequer a medida da pena. Já a Doyen, assistente no processo, foi mais além e defendeu que Rui Pinto deve ser punido com uma pena entre os 4 e os 6 anos de prisão efetiva.Saiba mais no site do Correio da Manhã