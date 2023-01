Funeral do Papa emérito realiza-se hoje

Vaticano apenas convocou oficialmente para a cerimónia duas delegações, de Itália e da Alemanha, o país onde nasceu Joseph Ratzinger.

O funeral do Papa emérito Bento XVI, que morreu no sábado aos 95 anos, realiza-se esta quinta-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano, seguindo um cerimonial "solene" mas "sóbrio" que será acompanhado, segundo estimativas oficiais, por milhares de pessoas.

As exéquias, após o corpo do Papa emérito ter ficado três dias em câmara ardente com milhares de pessoas a prestarem a última homenagem, serão "solenes", com algumas adaptações, e "sombrias", por vontade expressa de Bento XVI.

Como tal, o Vaticano apenas convocou oficialmente para a cerimónia - que será presidida pelo Papa Francisco (que irá proferir a homília) e celebrada pelo Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício - duas delegações, de Itália e da Alemanha, o país onde nasceu Joseph Ratzinger.