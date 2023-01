Oito mortos a tiro em casa no estado norte-americano do Utah, cinco são crianças

Vítimas foram encontradas quando a polícia fez um controlo de bem-estar na residência.

Oito pessoas, incluindo cinco crianças, foram encontradas mortas com ferimentos de bala numa casa do sul do Utah na quarta-feira, de acordo com autoridades, que não forneceram mais detalhes.

As vítimas foram encontradas quando a polícia fez um controlo de bem-estar na residência.

Estas verificações constituem procedimentos de rotina quando os indivíduos não são vistos durante longos períodos de tempo.