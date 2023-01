Luís Morais pelo clarinete de Gustavo Nunes

B.Leza vai ter um concerto dedicado a Luís Morais, um dos mestres da música de Cabo Verde.

A música sempre fez parte do seu seio familiar, e muito cedo entrou para a Banda Municipal de São Vicente, onde aprendeu a tocar diversos instrumentos, mas foi com o saxofone e o clarinete que marcou a diferença.

Em Dakar, na década de 60, estudou no conservatório e tocou em bares com músicos de diversas origens. Mais tarde foi fundador da Voz de Cabo Verde, uma banda com grandes referências da música cabo-verdiana, como Bana, Morgadinho, ou Djosinha, músicos que levaram o som de Cabo Verde além fronteiras.

Luís Morais gravou muitos discos com a Voz de Cabo Verde, e a solo também. Foi professor, músico e compositor, e muitos dos seus temas serão lembrados no concerto da próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro, pelo clarinete do músico brasileiro Gustavo Nunes, acompanhado por Stephan Almeida, Dani Fonseca, Jorge Almeida, Nir Paris, e a voz de Sofia Carvalho.