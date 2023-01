Padre de Seia suspenso por desviar 16 mil euros da paróquia

Decisão foi tomada esta quarta-feira, durante uma reunião com vários representantes da Igreja.

O padre de Torroselo, Seia, que desviou 16 mil euros das contas da paróquia está suspenso de todas as funções da Igreja até serem esclarecidos os contornos do desfalque, apurou o Correio da Manhã. A decisão foi tomada esta quarta-feira, durante uma reunião com vários representantes da Igreja, mas só esta quinta-feira será emitido um comunicado oficial com a decisão do afastamento.









“A decisão peca por tardia; todos nós exigimos saber os moldes em que tudo aconteceu. Temos esse direito”, afirma Tiago Domingues, presidente da União de Freguesias de Torroselo e Folhadosa.

O sacerdote Humberto Coelho, 48 anos, já repôs a totalidade do valor em falta. Logo num primeiro momento devolveu, com a ajuda dos pais, seis mil euros e acordou pagar o remanescente às prestações de 400 euros, todos os meses. Os elementos ligados à Fábrica da Igreja continuam a afirmar que não sabiam do desfalque e que foram apanhados de surpresa. Recorde-se que o padre confessou o desvio ao bispo da Guarda, D. Manuel Felício, mas nunca explicou onde aplicou o dinheiro. “O senhor padre cometeu um crime e a obrigação da Fábrica da Igreja era denunciar às autoridades. Exigimos saber em que foram gastos 16 mil euros ou se foram parar ao bolso de alguém”, disse ao CM o paroquiano Sérgio Batista.