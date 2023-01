Funcionária do aeroporto de Lisboa apanhada a fotografar cartões de débito para fazer compras online

Uma das vítimas foi burlada num montante de 1495,10 euros.

Uma funcionária de handling, que prestava serviço no Aeroporto Humberto Delgado, foi constituída arguida por ser suspeita da prática do crime de burla informática.



"A suspeita, de 22 anos, a trabalhar no aeroporto desde outubro de 2022, foi surpreendida em flagrante a fotografar cartões de débito de passageiros que lhe entregavam, por razão de embarque, sendo os dados dos mesmos usados, mais tarde, para efetuar comprar on-line e para garantir as suas deslocações em viaturas de transporte por plataforma", refere comunicado divulgado pela PSP esta quinta-feira.





Uma das vítimas "viu ser congelada a sua conta por suspeita de movimentos indevidos tendo, neste caso, o montante da burla ascendido a 1495,10 euros" refere a nota.

A mulher "foi constituída arguida e prestou termo de identidade e residência, decorrendo agora o processo-crime".